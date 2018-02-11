В США рассказали о плане Китая по уничтожению Америки

Военные Китая осваивают стратегию, описанную 2500 лет назад выдающимся полководцем Сунь Цзы, основу которой составляет принцип «выиграть войну, не принимая участия в сражении».

Об этом сообщает американское издание National Interest со ссылкой на исследование RAND Corporation.

По словам авторов, в случае столкновения с США китайские военные попытаются сделать так, чтобы американцы не смогли использовать высокоточное оружие на суше, на море и в воздухе.

Упор Китая будет сделан на выведении из строя американских систем обработки данных и передачи приказов командования, что обрекает США на провал. Вместе с применением методов информационного воздействия армия КНР сможет просто «вытеснить» противника с поля битвы, уверяют авторы документа.

Ранее 10 февраля в МЧС объяснили публикацию доклада со сценариями войны с Россией. По словам представителей ведомства, оценка вероятности применения оружия массового поражения, в том числе ядерного, была подготовлена на основе утвержденных в России документов в области нацбезопасности.