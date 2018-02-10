МЧС оценило вероятность ядерного удара по России в случае войны

Применение оружия массового поражения, в том числе ядерного, потенциальным противником в войне в Россией, маловероятно. Такие выводы сделаны в научно-методическом труде МЧС РФ.

Эксперты МЧС отметили, что в современной войне главными объектами, по которым будут наноситься удары, станут критически важные объекты, пункты управления, информационные центры и объекты жизнеобеспечения населения.

«При прогнозировании обстановки в качестве исходного положения принимается, что целенаправленные удары по уничтожению мирного населения Российской Федерации потенциальным противником не наносятся. Применение оружия массового поражения, в том числе ядерного, маловероятно», –– говорится в разделе «Возможные масштабы и характер последствий после нападения противника».

На основании этого спасатели предлагают отказаться от практики массовой эвакуации населения в военное время.

По мнению МЧС, осуществлять ее следует только из опасных зон воздействия вторичных поражающих факторов — радиоактивных и химических заражений, затоплений и так далее.

Также спасатели отметили, что главными опасностями для населения могут стать не поражающие факторы ядерного оружия, а вторичные факторы техногенных аварий, которые возникают при локальном поражении опасных объектов.

8 февраля портал iz.ru сообщил об оценках Европы рисков начала военного конфликта с Россией. Согласно докладу Мюнхенской конференции по безопасности, вероятность начала войны растет.