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В Европе оценили вероятность начала войны с Россией

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Вероятность начала войны между Россией и Европой растет. Об этом говорится в докладе Мюнхенской конференции по безопасности, опубликованном в Express.co.uk.

Сама конференция пройдет с 16 по 18 февраля.

В докладе под названием «До края и обратно?» говорится о высоком риске начала вооруженного столкновения между Западом и РФ. Причем эксперты уверены, что боестолкновения начнутся непреднамеренно. Главными факторами риска начала войны называются несоблюдение соглашений о контроле за вооружениями, развертыванием дополнительных сил и рост напряжения вокруг военных учений.

«В этом ужасном состоянии дел просчеты и непонимание могут привести к войне», — говорится в докладе.

Также отмечается и роль Украины в усложнении отношений Москвы и западных стран.

Авторы доклада уверены, что решение США о поставках летального вооружения Киеву еще больше заведет отношения Запада и России в тупик. Также в документе отмечается, что в Евросоюзе нет единой позиции по многим вопросам.

«Некоторые страны ЕС всё чаще выражают скептицизм относительно процесса евроинтеграции, а Венгрия и Польша находятся в прямой конфронтации с Брюсселем», –– пишет издание.

При этом один из главных членов ЕС –– Германия — всё чаще не участвует в дебатах из-за внутренних конфликтов.

Мюнхенская конференция по безопасности — один из важнейших неформальных форумов в мире, на котором обсуждаются вопросы безопасности и политические мировые проблемы. Первая конференция прошла в 1963 году в Мюнхене. В ней приняли участие оборонные ведомства стран-членов НАТО. В этом году на форум планируют приехать около 500 высокопоставленных правительственных и военных лидеров из Европы, Африки, США, России и стран Персидского залива.

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