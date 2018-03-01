Гагаузия смотрит на восток

Автономный регион Гагаузия выступает против закрепления в конституции Молдавии вектора на евроинтеграцию. Об этом «Известиям» рассказала башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах, пояснив, что регион будет противостоять попыткам правящих сил «втянуть» страну в Евросоюз против воли народа. По ее словам, более 95% гагаузов приветствуют сближение с ЕАЭС, а не с Брюсселем. Эксперты считают, что «электоральные игры» правящей Демократической партии рискуют расколоть страну и спровоцировать повторение событий начала 1990-х годов, когда Кишинев и Комрат (столица Гагаузии) оказались в состоянии войны.

Башкан Гагаузии Ирина Влах в беседе с «Известиями» подчеркнула, что регион не поддерживает закрепления вектора на евроинтеграцию в конституции Молдавии. Напротив, перспективы гагаузы видят в усилении сотрудничества с ЕАЭС. По ее мнению, подобные вопросы должны решаться только на всенародном референдуме. В противном случае это может обернуться дестабилизацией ситуации и сильным ростом протестных настроений.

— Еще в 2014 году в Гагаузии прошел консультативный референдум. Мы посоветовались с нашим народом, куда должна идти Республика Молдова, с кем объединяться и работать — с Евросоюзом или ЕАЭС. Тогда 98% жителей нашего региона высказались за сотрудничество с ЕАЭС. Сейчас ситуация и отношение населения не изменились. Власти страны референдум не признали, но это была форма демократического волеизъявления народа. Мы не побоялись посоветоваться с людьми и стали серьезным примером для нашего правительства и других стран. Как только появилась идея закрепить вектор на евроинтеграцию в конституции, я на заседании правительства очень жестко поспорила с министром юстиции Молдовы, поскольку этот вопрос должны решать жители нашей страны, — рассказала Ирина Влах.

По ее словам, когда речь заходит об определении «вектора развития, а с народом не хотят советоваться», это неприемлемо. Подобные действия не могут проходить без последствий и не вызывать недовольства населения. Башкан отметила, что идея правящих сил имеет право на существование в программных документах той или иной партии и даже в программных документах правительства, но недопустима в тексте конституции.

— Конституция — это не желания отдельных политиков или партий. Поэтому подобный вопрос должен обсуждаться только на референдуме, — добавила политик.

Она также выразила надежду, что «протащить эту статью через парламент» в его нынешнем созыве не удастся: даже если будет принято соответствующее решение, президент Игорь Додон его не подпишет. А в будущем Молдавию ждут уже новые парламентские выборы.

Хотя в автономии проживает всего около 156 тыс. человек при населении Молдавии в 3,5 млн, проигнорировать голоса гагаузов у Кишинева не выйдет. На фоне развития дезинтеграционных тенденций в СССР гагаузы (тюркский народ христианского вероисповедания на юге Молдавии) 19 августа 1990 года провозгласили независимость от Молдавии. В ответ на это Кишинев отправил в Гагаузию отряды молдавской полиции и «волонтеров»-националистов. Масштабного кровопролития удалось избежать только благодаря вмешательству советских военных и добровольцев из ПМР. Гагаузская Республика просуществовала четыре года. Лишь в 1994-м, после референдума, Молдавии удалось вернуть контроль над регионом в обмен на широкие автономные полномочия. Примечательно, что 19 августа по сей день считается главным праздником в Гагаузии. Учитывая исторический опыт, «интеграция без спроса», как минимум, обернется масштабными митингами в автономии. А при самом негативном сценарии может привести к провозглашению независимости, а значит, и к новому конфликту.

Депутат парламента страны от Партии социалистов Богдан Цырдя отметил, что сейчас страна разделена почти поровну.

— За ЕАЭС примерно на 5% больше, чем за ЕС. Опросы показывают, что в целом население хочет либо двухвекторности, либо углубления связей с ЕАЭС. Но у правящей Демократической партии падает рейтинг, поэтому эта авантюра имеет электоральный и определенный геополитический подтекст, чтобы заручиться поддержкой ЕС и США в преддверии выборов, — пояснил молдавский депутат.

Богдан Цырдя напомнил, что в феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум и об «отложенном суверенитете» региона. А значит, подобные действия правящих сил создают опасную почву для угрозы государственности Молдавии.

— Сегодня они носятся с идеей евроинтеграции в конституции, хотя это противоречит самой конституции, где есть статья, запрещающая любую государственную идеологию. Делают это, несмотря на то что подобные шаги могут привести к расколу страны. Если Молдова теряет нейтральный статус и закрепляет вектор, Гагаузия фактически получает право на независимость. Внедрение этой нормы в конституцию может привести к гражданскому противостоянию, окончательно угробит разрешение приднестровского конфликта и ухудшит отношения с Россией. А это, между прочим, рынки сбыта и рабочие места для 500 тыс. молдаван, — подчеркнул молдавский политик.

В январе 2018 года в молдавском парламенте был зарегистрирован закон об изменении конституции. В основополагающем документе, в частности, должен быть закреплен вектор на евроинтеграцию. Есть вероятность, что правящее большинство сможет собрать необходимые 67 голосов в 101-местном парламенте для внесения поправок. Еще в декабре 2017 года положительное заключение на документ дал молдавский Конституционный суд. Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил «Известиям», что не исключает проведения референдума по этому вопросу. Однако, по его словам, правящая партия не успеет реализовать данную инициативу до новых выборов, хотя сама идея уже оказывает негативное влияние на ситуацию в стране.