Денис Тихомиров: «У Олюнина не было контакта с соперником»

Одной из самых серьезных травм, полученных атлетами во время зимней Олимпиады в Пхёнчхане, стал перелом ноги, который медики диагностировали у российского сноубордиста Николая Олюнина. В полуфинальном заезде соревнований по сноуборд-кроссу 15 февраля спортсмен из РФ упал и уже не смог подняться самостоятельно. Когда Николая увезли в больницу, в ряде СМИ появились сообщения, что тренеры россиянина якобы подали жалобу, в которой утверждали, что он упал в результате контакта с другим спортсменом.

О том, что на самом деле произошло с Николаем Олюниным и как развивались события дальше, в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал президент Федерации сноуборда России и главный тренер сборной по сноуборду Денис Тихомиров.

— Федерация сноуборда действительно подала протест?

— Олюнин в больнице, операция уже прошла. А что касается контакта с соперником, то не было никакого контакта — мы просмотрели видео. Кто дает эту информацию [о поданном Федерацией протесте], я догадываюсь, но не буду говорить.

— Значит, Николай упал сам?

— Сноуборд-кросс показывают не так часто, а я считаю, что это — самая перспективная дисциплина с точки зрения развития. Потому что у нас здесь не просто спортсмены, которые что-то пробежали или проехали. Здесь борьба или за медали, или за жизнь. В этот раз получилось второе. Потому что выбранная спортсменом траектория оказалась сложной, чтобы устоять без травмы. Если бы у Олюнина был контакт, могла бы идти речь о протесте. Но контакта не было — посмотрите видео сами.

— На что мог претендовать Олюнин, если бы дошел до финала на этой Олимпиаде?

— Могу сказать, что Олюнин бился за золото. То, что он делал во время квалификации и в ходе всех заездов, на это указывает. Он выезжал первым. Да, на старте на сложнейшей фигуре была допущена микроошибка — и пришлось отвоевывать уже третью позицию Но там был риск. И неважно, третье у него было бы место, четвертое или, как в итоге получилось, одиннадцатое. Он ехал за золотом. Но в итоге, к сожалению, приехал в госпиталь. Но в сноуборд-кроссе, как я уже говорил, только два варианта: борьба или за медали, или за жизнь.

— Николаю оказывают помощь в должном объеме?

— Говорят, в Южной Корее хорошая медицина. Нам остается только в это верить. Вообще, на этих соревнованиях уже восемь человек не дошли до финиша — в прямом смысле — и оказались в госпитале. К сожалению, так получилось. Трасса очень сложная.

Подписывайтесь на наш канал «Известия Спорт» в Twitter