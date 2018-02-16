Праздничный салют в честь 23 февраля в Москве запустят с 16 площадок

Праздничный фейерверк в честь Дня защитника Отечества 23 февраля в Москве запустят с 16 площадок. Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Старт салюта намечен на 21:00, продлится он около 10 минут. За это время с 16 площадок города будет сделано порядка 10 тыс. залпов из 74 салютных установок. Диаметр купола каждого из салютов составит 300 м. В небе над Москвой появятся вспышки зеленых, красных и белых искр.

Главными площадками праздника станут Лужнецкая набережная и Поклонная гора, где салют поддержат громкими холостыми выстрелами из пушек ЗИС-3 времен ВОВ. В Парке Победы установят сразу две площадки для фейерверков: на холме у Входной площади и на аллее Партизан. Также пиротехническое шоу можно будет посмотреть на ВДНХ, в Измайловском парке, парке «Кузьминки», на территории Троицкого подразделения Физического института имени Лебедева РАН и на набережной Москвы-реки на улице Борисовские пруды, сообщает телеканал «360». С полным списком площадок можно ознакомиться на сайте столичной мэрии.

Ранее портал iz.ru сообщал, что фильмы о войне будут бесплатно показывать в кинотеатрах сети «Москино» до 23 февраля включительно. Зрители увидят такие киноленты, как «Великий перелом», «День и ночь», «Сын полка», «Горячий снег», «Офицеры», «Солдаты», «На войне как на войне», «Белый тигр» и многие другие.