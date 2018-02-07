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Москву украсят поздравительными открытками к 23 февраля

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Фото: официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
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Ко Дню защитника Отечества Москву украсят поздравительными плакатами и открытками. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города. 

Украшать столицу начнут 15 февраля. Около 500 поздравлений разместят на медиафасадах, билбордах, остановках общественного транспорта и городских киосках. На Новом Арбате и здании Центрального телеграфа будут демонстрироваться поздравительные видеоролики. 

Кроме того, жители и гости города смогут посмотреть тематические фильмы бесплатно. Показы в кинотеатрах сети «Москино» начались 2 февраля и продлятся до 23 февраля.

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