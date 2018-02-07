Москву украсят поздравительными открытками к 23 февраля

Ко Дню защитника Отечества Москву украсят поздравительными плакатами и открытками. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

Украшать столицу начнут 15 февраля. Около 500 поздравлений разместят на медиафасадах, билбордах, остановках общественного транспорта и городских киосках. На Новом Арбате и здании Центрального телеграфа будут демонстрироваться поздравительные видеоролики.

Кроме того, жители и гости города смогут посмотреть тематические фильмы бесплатно. Показы в кинотеатрах сети «Москино» начались 2 февраля и продлятся до 23 февраля.