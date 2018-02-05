Что связывает людей, живущих в одной стране? Тем более стране самой большой по территории в мире, этнически и культурно разнородной? Что не дает всей этой сложной, уникальной и, на первый взгляд, противоречивой конструкции распасться? Ответ очевиден: чувство ответственности друг за друга, скрепленное общим прошлым и готовностью построить совместное будущее.

Общество — это не просто сумма людей, которые его составляют. Это те связи, которые образуются между гражданами и превращают их в единый народ. И эти связи тоже разнообразны — экономические, военные, культурные, да и просто житейские. В этом разнообразии связей есть одно общее — они давние, исторически сложившиеся. Отсюда и простой вывод: общее прошлое является фундаментом нашей нации, нашего государства.

Мы впитываем великую культуру, созданную нашими предками, развиваем ту экономику, которую создавали наши деды и прадеды. Сам факт нашего рождения стал возможен только по той причине, что на протяжении многих веков наши пращуры брали в руки оружие и защищали свою семью и свою землю. Именно в этом и заключается идеал патриотизма — брать на себя ответственность за то, что мы унаследовали.

Эта ответственность немыслима без исторической памяти. А историческая память — она едина и непрерывна, в ней есть достойное место для любого героя, любого события, любой эпохи нашего прошлого. Это и есть идеология, которой придерживается в своей работе Российское военно-историческое общество.

Буквальным отражением этой идеологии стала «Аллея правителей», открытая с образовательной целью в сквере в Петроверигском переулке. Это серия бюстов глав Российского государства — от Рюрика до Михаила Горбачёва. 23 апреля, в день памяти Бориса Ельцина, там появится и его бюст. В один ряд выставлены совершенно разные правители: Пётр I, Николай II, Сталин. Впервые в скульптуре увековечены Александр Керенский и князь Львов, впервые после 1991 года на территории России открыт памятник Ленину. О каждом из них бытуют разные мнения и оценки, однако все вместе они не «хорошие» и не «плохие». Они олицетворяют единую, непрерывную и преемственную историю нашей страны. И никого из этого ряда мы не можем изъять.

Точно так же мы не можем вырывать из учебников и нашей памяти целые страницы. Нельзя сказать, что в нашей истории были периоды сплошного позитива или сплошного негатива. Она очень сложная, и черно-белой картинки не бывает.

Так, долгое время в «слепой зоне» исторической памяти оставалась Первая мировая война, подвиг миллионов солдат, героически сражавшихся за то же Отечество, что и их предки, и их потомки.

Сегодня мы отдаем дань памяти тем героям, которые, как защитники Осовца, насмерть стояли против врага. Мы стремимся в каждой эпохе найти образцы для подражания. Поэтому за последние годы по всей стране и даже за рубежом мы открыли десятки памятников и мемориальных досок в честь героев той войны. А под Санкт-Петербургом — первый в России музей Первой мировой войны. Мы не боимся разговора о неприятных страницах нашего прошлого. При условии, что и этот разговор — не глумление над прошлым, а размышление о ценностях, которые нас объединяют.

Тысячелетняя история нашей страны, нашего народа полна противоречий и сложных моментов, как героических, так и трагических страниц. Их осмысление — задача профессиональных историков. Однако при этом есть и естественный гражданский взгляд в прошлое, основанный на разделяемых нами здесь и сейчас ценностях патриотизма и служения своему народу. Этот взгляд не должен противоречить научным оценкам, но мы вправе выбирать те события, тех героев, которые стали воплощением наших идеалов, и гордиться ими.

Почему мы поддержали проект по созданию фильма «28 панфиловцев»? Да, мы знаем, что «плакатная» цифра «28» возникла в результате объективной неразберихи, объективных сложностей работы фронтовых корреспондентов. Мы знаем сегодня, что в конкретном бою у разъезда Дубосеково 16 ноября 1941 года героически сражалось и погибло другое количество бойцов. Но в нашу историю вошла именно эта цифра. И эти 28 — реальные люди. Они стали символом героизма панфиловской дивизии, а вместе с тем и всех защитников Москвы.

Наша история — вообще неисчерпаемый источник образцов для нас, ныне живущих. И не надо стесняться всеми средствами продвигать эти образцы в современном культурном пространстве, чтобы наша молодёжь равняла себя по героям-панфиловцам и Зое Космодемьянской, а не по каким-то чужим комиксам. Если уж зашла речь о кино, то приглашаю в марте-апреле еще на два фильма, снятых при поддержке РВИО. Оба адресованы именно молодежи. Первый — «Рубеж», жанрово и идейно близкий фильму «Мы из будущего», погружающий наших современников в атмосферу 1942–1943 годов боев на Невском пятачке в годы Ленинградской блокады. Второй — «Танки», о рождении знаменитого танка Победы Т-34 и его создателях во главе с Михаилом Кошкиным. Это совершенно нестандартная приключенческая лента, лишенная избыточного пафоса, жанрово напоминает старых «Неуловимых мстителей».

Или, например, еще одно прямое послание из истории в современность. В последние годы ярким, массовым, всенародно признанным национальным символом стала в России георгиевская ленточка. И в 2015–2017 годах в нашем общественном музее «Стрелецкие палаты» проходила мультимедийная выставка «Герои Отечества. Георгиевская традиция России». Одна из ее задач — показать, что сформированная в Российской империи традиция воздания славы воинам-героям вовсе не прервалась в 1917 году и в 1943 году был учрежден солдатский Орден Славы, статут и цвета которого точь-в точь повторяют Георгиевский крест.

И сегодня орден Св. Георгия — высшая воинская награда Российской Федерации. Первых его кавалеров, героев конфликта в Южной Осетии, в 2008 году награждал Дмитрий Медведев. Таким образом, эта черно-оранжевая ленточка воинской славы связывает воедино разные эпохи — императорскую, советскую, современную. Можно ли найти более наглядное доказательство непрерывности, преемственности и современной востребованности нашей истории?

В декабре прошлого года вместе с Сергеем Собяниным в центре Москвы, рядом с Третьяковской галереей, мы открыли первый в мире Музей московских стрельцов, рассказывающий историю отечественных «мушкетеров». Примечательно, что он появился в восстановленном нами памятнике архитектуры в Лаврушинском переулке — доме думного дьяка Титова, одного из первых представителей московского стрелецкого войска. В прошлом году начата реставрация еще одной московской усадьбы на Большой Никитской улице, где мы создаём уникальный музей военной формы. Здесь будет представлена эволюция формы всех исторических эпох — с момента появления до современной. Благодарим Министерство обороны и правительство Москвы за содействие в реализации этого проекта.

Продолжает развиваться главный, как мы его называем, исторический портал страны — ресурс «История.РФ». Ведущие ученые, публицисты размещают там информацию по актуальным историческим темам. На ресурсе продолжает наполняться историческая энциклопедия, над которой мы работаем вместе с Академией наук. Сейчас на сайте идет сбор народных пожертвований на съемки инициированного РВИО фильма о святом подвиге Зои Космодемьянской.

История — это еще и источник опыта и очень полезных уроков. Следует, как мне кажется, прислушаться к словам нашего великого историка Николая Карамзина, что «Россия основалась победами и единоначалием, гибла от разновластия, а спасалась мудрым самодержавием» (надо понимать, что слово «самодержавие» в эпоху Карамзина означает не конкретную форму правления, а сам принцип суверенности России, преемственности и эффективности власти). История предостерегает нас не от здоровой и конструктивной политической конкуренции. История предостерегает нас именно от «разновластия» — от частных и клановых амбиций, от отрицания исторического опыта и исторических закономерностей, отрицания государственности и суверенности, как это было в годы смуты.

И ныне мы имеем возможность двигаться вперед по пути реформ (пусть и непростых) благодаря мощному заряду тех идей и начинаний, которые пришли в нашу жизнь вместе с избранием на пост главы государства президента Владимира Путина. Прервать реформы, прервать нынешний курс означало бы отшвырнуть страну на десятилетия назад. То, чего мы с вами вместе добились, требует не только бережного отношения, но и развития на основе избранного курса. История не прощает ошибок. И наш долг — опираясь на наше великое прошлое, вместе строить великое будущее.

Автор — министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества