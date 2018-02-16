Скелетонист Трегубов «бился» за всех отстраненных от Олимпиады россиян

Российский скелетонист Никита Трегубов рассказал, кому посвящает серебряную медаль Олимпийских игр в Пхёнчхане.

«Бабушка очень ждала, когда будет Олимпиада, но, увы, не дождалась», — приводит слова Трегубова RT.

Также россиянин заявил, что «бился за всех отстранённых от Олимпиады ребят».

Результат Трегубова смог превзойти только южнокорейский спортсмен Юн Сун Бин. Бронзу Олимпиады выиграл британский скелетонист Доминик Парсонс.

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