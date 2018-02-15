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Скелетонист Трегубов занял второе место после первой попытки на Играх

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Российский скелетонист Никита Трегубов занял второе место по итогам первого заезда на зимних Олимпийских играх – 2018 в южнокорейском Пхенчхане.

После первой попытки российский спортсмен занял вторую строчку в таблице с результатом 50,59 секунды. Опережает его корейский скелетонист Юн Сун Бин с результатом 50,28 секунды, сообщает «Газета.ру».

На третьем месте расположился спортсмен немецкой сборной Аксель Юнг, который проехал за 50,77 секунды. Еще один спортсмен российской сборной Владислав Марченко показал только 15-й результат. Его время 51,27 секунды.

Ранее портал iz.ru сообщал, что раньше запланированного срока отправили домой с Олимпийских игр в Пхенчхане российского саночника Семена Павличенко. При этом объяснений по поводу причин данного решения спортсмен не получил ни от тренерского штаба, ни от Федерации санного спорта России.

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