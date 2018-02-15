Скелетонист Трегубов занял второе место после первой попытки на Играх

Российский скелетонист Никита Трегубов занял второе место по итогам первого заезда на зимних Олимпийских играх – 2018 в южнокорейском Пхенчхане.

После первой попытки российский спортсмен занял вторую строчку в таблице с результатом 50,59 секунды. Опережает его корейский скелетонист Юн Сун Бин с результатом 50,28 секунды, сообщает «Газета.ру».

На третьем месте расположился спортсмен немецкой сборной Аксель Юнг, который проехал за 50,77 секунды. Еще один спортсмен российской сборной Владислав Марченко показал только 15-й результат. Его время 51,27 секунды.

Ранее портал iz.ru сообщал, что раньше запланированного срока отправили домой с Олимпийских игр в Пхенчхане российского саночника Семена Павличенко. При этом объяснений по поводу причин данного решения спортсмен не получил ни от тренерского штаба, ни от Федерации санного спорта России.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter