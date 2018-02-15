Депутаты хотят поддержать оленеводство на Сахалине

Депутаты областной думы разработали важный законопроект «О северном домашнем оленеводстве в Сахалинской области» для установления правовых основ развития северного оленеводства, которое является традиционным видом деятельности для коренных малочисленных народов Севера, сообщает пресс-служба областной думы.

Один из разработчиков проекта, депутат Александр Болотников рассказал, что оленеводством на Сахалине занимается коренная народность уйльта. Они проживают только на Сахалине и их всего 100 человек в мире. Численность оленей на острове составляет порядка 200 голов, сообщает ИА SakhalinMedia.

Проект призван дать социальные гарантии оленеводам Сахалина путем правового регулирования процессов северного оленеводства. Таким образом, для коренных народов появятся должные условия для устойчивого развития народов и их традиций.

Эксперты в этой области выразили мнение, что необходимо обеспечить сохранение и оказать поддержку родовых хозяйств и их традиций. Проект «О северном домашнем оленеводстве» решено принять на доработку до 1 мая.