Тысячи оленей могут погибнуть из-за перепада температур на Ямале

Оленеводы ЯНАО предупреждают о возможном массовом падеже оленей из-за аномального перепада температур в регионе. Так, накануне в некоторых районах Ямала пошел небольшой дождь, который сменился ветрами и похолоданием. В результате тундра покрылась ледяной коркой и оленям стало трудно добраться до пищи.

Как рассказали кочевники ИА «Ура.ру», возможно повторение событий 2014 года, когда, только по официальным данным, в регионе от голода погибло около 60 тыс. оленей.

Впрочем, в региональном департаменте по делам коренных малочисленных народов Севера утверждают, что готовы к подобному развитию событий. В случае ЧС во всех муниципалитетах будут организованы штабы, специалисты выедут в тундру, чтобы сделать замеры. В проблемных районах будет создан запас топлива и комбикорма.

Агентство напоминает, что зимой-2013/14 на Ямале наблюдались сильные снегопады. Многие пастбища оказались под толстым снежным настом, который олени не могли пробить. Начался массовый падеж животных.

Сейчас общее поголовье оленей составляет в ЯНАО около 730 тыс. голов. Ученые не раз заявляли о необходимости сократить его почти вдвое, поскольку существующие пастбища не могут прокормить всех. Олени выедают мох быстрее, чем он успевает расти.

Портал iz.ru в начале года писал о том, что государство решило поддержать производство оленины. В частности, предусмотрено возмещение 35% расходов на возведение новых предприятий по переработке оленины.