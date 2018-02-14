Вор в Китае при попытке разбить витрину попал кирпичом в сообщника

Шанхайские правоохранители опубликовали видеозапись с камеры видеонаблюдения, на кадрах которой двое мужчин пытаются разбить камнями витрину. Запись опубликована в соцсети Weibo.

Один из грабителей бросил кирпич в стекло, но разбить ее не смог. В то же время его напарник не успел вовремя ретироваться, и камень попал прямо ему в голову. Сообщнику ничего не оставалось, кроме как унести своего неудачливого сообщника с места несостоявшегося ограбления, сообщает телеканал «360». Ролик быстро стал вирусным, за день набрав 11 тыс. лайков и больше 8 тыс. комментариев.

По словам правоохранителей, никто не стремится их задерживать, поскольку «если бы все грабители были такими», у полиции не было бы необходимости работать сверхурочно.

Ранее портал iz.ru сообщал, что грабители под видом сантехников на Камчатке вынесли сейф с 10 млн рублей.