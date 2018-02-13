Более 100 грабителей в костюмах клоунов задержали в Рио-де-Жанейро

Более 100 человек, одетых в костюмы клоунов, задержала полиция бразильского Рио-де-Жанейро по подозрению в массовом грабеже.

Инцидент произошел во время продолжающегося в городе карнавала. Группу грабителей поймали с поличным, отмечает телеканал Globo.

При обыске у задержанных нашли пистолет, патроны, гранату и украденные вещи: пять мобильных телефонов, часы и два кошелька. Для доставки задержанных в полицейский участок понадобилось три автобуса.

Торжественная церемония открытия карнавала в Рио-де-Жанейро состоялась 9 февраля. На улицах города в эти дни проходят массовые костюмированные парады.