Женщина погибла под колесами поезда в московском метро

Женщина погибла под колесами поезда на станции метро «Царицыно», сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Инцидент произошел в 16:33 по Москве. 52-летняя женщина, уроженка Москвы, упала на жесткий путь под прибывающий поезд. Через две минуты на станции сняли напряжение для извлечения пострадавшей с путей, а в 16:50 движение поездов было уже восстановлено.

Прибывшая на место ЧП «скорая» констатировала смерть женщины с предварительным диагнозом «поездная травма, несовместимая с жизнью».

Сейчас сотрудники УВД на Московском метрополитене опрашивают всех свидетелей инцидента, включая машиниста электропоезда.

Информацию об инциденте направили в прокуратуру на Московском метрополитене.