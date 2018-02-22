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Региональные запреты подкрепят законом

Правительство ужесточит санкции за нарушение правил продаж алкоголя в регионах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Вице-премьер Александр Хлопонин поручил Минэкономразвития до 6 марта 2018 года представить предложения о дополнении перечня оснований для отзыва лицензии на реализацию алкоголя. Сейчас за нарушение федерального запрета продаж спиртного с 23:00 до 8:00 магазин лишается права его продавать. В правительстве предлагают применять такую же меру наказания и к торговцам, нарушающим дополнительные ограничения по реализации алкоголя, введенные региональными администрациями.

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Перечень оснований для аннулирования лицензии на производство и оборот алкогольной продукции расширится. Новым поводом для подобного наказания станут нарушения дополнительных ограничений времени продажи спиртного в розничной торговле. Об этом сказано в поручении вице-премьера Александра Хлопонина Минэкономразвития (есть у «Известий»).

Сейчас на федеральном уровне установлен общий запрет на продажу алкоголя с 23 часов до 8 часов по местному времени. При этом региональные власти могут ужесточить данное требование, увеличив «трезвое» время или установив полный запрет на продажу спиртного в определенные дни, например во время проведения массовых мероприятий. Но ответственность за несоблюдение федерального и регионального ограничений сейчас разная.

Согласно КоАПу, за несоблюдение федерального ночного запрета для юрлиц положен штраф до 300 тыс. рублей с конфискацией товара и последующим отзывом лицензии. За нарушение же дополнительных временных запретов лицензию отозвать нельзя, а размер штрафа может различаться от региона к региону.  

— Основная идея в этом случае — унифицировать наказания за несоблюдение разрешенного времени на реализацию алкоголя. Стоит обсудить, насколько справедлива сложившаяся ситуация, — отметил источник «Известий» в финансово-экономическом блоке правительства. 

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Управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский поддерживает ужесточение наказания за несоблюдение дополнительных ограничений в регионах.

— Было бы логичнее унифицировать ответственность за подобные нарушения, так как сейчас можно говорить о том, что юрлица за одинаковые деяния в различных регионах подвергаются разным санкциям, — отметил он.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет федеральные сети) выступили против нововведений. Представитель организации объяснил «Известиям», что сложившаяся практика по наказаниям за нарушения правил продажи алкоголя оптимальна. 

В Минэкономразвития, Минпромторге, Минфине и Росалкогольрегулировании от комментариев воздержались.

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