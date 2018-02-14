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133 млн рублей потратят на расселение и ремонт обрушенного дома в Ижевске

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Власти Удмуртии заложат в бюджете 133 млн рублей на устранение последствий взрыва в жилом доме. Средства пойдут на приобретение квартир для пострадавших и ремонт дома.

Средства нужны на расселение подъезда, обрушившегося в результате взрыва бытового газа 9 ноября 2017 года. Также требуется оплатить работы, которые сейчас ведутся в доме по улице Удмуртской. В здании необходим ремонт прилегающих подъездов. Министр финансов Удмуртии Станислав Евдокимов сообщил, что, пока решается вопрос о выделении средств из федерального бюджета, резерв на работы нужен в региональной казне.

Пока строительные работы в доме ведутся «в долг», сообщает ИА «Сусанин».

Подъезд жилого дома обрушился 9 ноября 2017 года. Причиной стал взрыв бытового газа в одной из квартир. Жертвами происшествия стали семь человек. Правоохранительные органы арестовали жильца квартиры, где произошел взрыв. Предполагается. Что мотивом совершения преступления стала личная неприязнь к соседям.

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