Соколов рассказал о работе по созданию отрасли ремонта самолетов в РФ

Создание в России инфраструктуры для ремонта самолетов отечественных авиакомпаний, в том числе произведенных за рубежом, требует взаимодействия Минтранса и Минпромторга. Об этом заявил глава министерства транспорта Максим Соколов на правительственном часе в Совете Федерации.

Вопрос о необходимости создания условий для ремонта пассажирских воздушных судов зарубежного производства на территории России поднял сенатор Максим Ковджарадзе. Он отметил, что в настоящее время воздушные судна российских перевозчиков ремонтируются в таких странах как Монголия, Румыния и Болгария.

Ковчерадзе заявил, что объем рынка ремонта российских самолетов составляет $2 млрд ежегодно и призвал главу Минтранса провести совещание и разработать программу поддержки отрасли ремонта самолетов в РФ, чтобы избежать оттока этих денег за границу.

Соколов в ответ заявил, что этот вопрос требует взаимодействия Минтранса и Минпромторга, подчеркнув, что зарубежные производители самолетов, используемых компаниями из России, сами определяют места организации ремонтных баз.

«Для них, конечно, надо создавать условия и на территории нашей страны. С этим я абсолютно согласен. Вопрос находится в макроэкономической, может даже политической плоскости. Но мы вместе с Минпромторгом ведем работу в этом направлении», — заявил глава Минтранса.