Прямой эфир

Соколов рассказал о работе по созданию отрасли ремонта самолетов в РФ

0
Фото: РИА Новости/Антон Белицкий
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Создание в России инфраструктуры для ремонта самолетов отечественных авиакомпаний, в том числе произведенных за рубежом, требует взаимодействия Минтранса и Минпромторга. Об этом заявил глава министерства транспорта Максим Соколов на правительственном часе в Совете Федерации.

Вопрос о необходимости создания условий для ремонта пассажирских воздушных судов зарубежного производства на территории России поднял сенатор Максим Ковджарадзе. Он отметил, что в настоящее время воздушные судна российских перевозчиков ремонтируются в таких странах как Монголия, Румыния и Болгария.

Ковчерадзе заявил, что объем рынка ремонта российских самолетов составляет $2 млрд ежегодно и призвал главу Минтранса провести совещание и разработать программу поддержки отрасли ремонта самолетов в РФ, чтобы избежать оттока этих денег за границу. 

Соколов в ответ заявил, что этот вопрос требует взаимодействия Минтранса и Минпромторга, подчеркнув, что зарубежные производители самолетов, используемых компаниями из России, сами определяют места организации ремонтных баз.

«Для них, конечно, надо создавать условия и на территории нашей страны. С этим я абсолютно согласен. Вопрос находится в макроэкономической, может даже политической плоскости. Но мы вместе с Минпромторгом ведем работу в этом направлении», — заявил глава Минтранса. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минтранс предложил сбивать дроны за нарушение воздушного пространства
Минтранс может приостановить эксплуатацию самолетов Ан-148

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017