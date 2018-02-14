Посетителей попросили покинуть Олимпийский парк в Канныне из-за ветра
Организаторы Олимпийских игр через громкоговорители призвали посетителей покинуть Олимпийский парк в Канныне в связи с непрекращающимися сильными порывами ветра.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», через громкоговорители идут объявления на корейском и английском языках с просьбой либо укрыться в спортсооружениях, либо покинуть парк.
Журналистам также предложили продолжить работу на близлежащей хоккейной арене, учитывая, что медиацентр имеет натянутые стены и потолки.
Ранее российский биатлонист Антон Бабиков после гонки преследования на Олимпийских играх в Пхёнчхане не смог пообщаться с прессой из-за холода.
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