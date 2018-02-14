Прямой эфир

Спортсмены Денщиков и Потылицына поженились перед отлетом в Пхёнчхан

0
Фото: Global Look Press/Galina Barbieri
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Скелетонистка Ольга Потылицына и фристайлист Семен Денщиков, который вскоре отправится на Олимпиаду в Пхёнчхан, сочетались браком. Свадьба состоялась сегодня в Южно-Сахалинске.

Как сообщает ИА SakhalinMedia, спортсмены встречаются около года. Оба жители Красноярска, но Денщиков родился в Приморье. Фристайлист с 1 февраля находится на предолимпийских сборах в Южно-Сахалинске, а завтра вместе с командой по ски-кроссу улетает в Южную Корею.

Денщиков рассказал, что предложение возлюбленной сделал на Новый год. Идея срочно жениться пришла ему в голову 12 февраля. Дело в том, что Потылицына 14 февраля 2014 года выступала на Олимпиаде в Сочи и заняла лишь пятое место. Поэтому этот день для нее всегда был грустным, а Денщиков решил сделать его счастливым.

«Нам уже надоели новости, что кого-то не допускают на Олимпиаду, кто-то едет в нейтральном статусе. Мы решили чуть-чуть скрасить информационное поле», — цитирует агентство Денщикова.

Платье и костюм для свадьбы пара покупала в последний момент. А всей команде фристайлистов пришлось в срочном порядке покупать белые рубашки. В загсе Южно-Сахалинска согласились провести торжественную регистрацию в нерабочий день.

Мужские соревнования фристайлистов в ски-кроссе начнутся на южнокорейской Олимпиаде 21 февраля.

Скелетонистка Ольга Потылицына является первой в российской истории победительницей этапов Кубка мира. Она была пожизненно отстранена от Олимпиад по итогам расследования комиссии Международного олимпийского комитета. Однако позже Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил ее апелляцию и восстановил ее результаты на Играх-2014 в Сочи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Женский финал олимпийского слалома перенесли на 16 февраля из-за погоды
Шесть комплектов наград разыграют на Олимпиаде в Пхенчхане в среду

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017