Спортсмены Денщиков и Потылицына поженились перед отлетом в Пхёнчхан

Скелетонистка Ольга Потылицына и фристайлист Семен Денщиков, который вскоре отправится на Олимпиаду в Пхёнчхан, сочетались браком. Свадьба состоялась сегодня в Южно-Сахалинске.

Как сообщает ИА SakhalinMedia, спортсмены встречаются около года. Оба жители Красноярска, но Денщиков родился в Приморье. Фристайлист с 1 февраля находится на предолимпийских сборах в Южно-Сахалинске, а завтра вместе с командой по ски-кроссу улетает в Южную Корею.

Денщиков рассказал, что предложение возлюбленной сделал на Новый год. Идея срочно жениться пришла ему в голову 12 февраля. Дело в том, что Потылицына 14 февраля 2014 года выступала на Олимпиаде в Сочи и заняла лишь пятое место. Поэтому этот день для нее всегда был грустным, а Денщиков решил сделать его счастливым.

«Нам уже надоели новости, что кого-то не допускают на Олимпиаду, кто-то едет в нейтральном статусе. Мы решили чуть-чуть скрасить информационное поле», — цитирует агентство Денщикова.

Платье и костюм для свадьбы пара покупала в последний момент. А всей команде фристайлистов пришлось в срочном порядке покупать белые рубашки. В загсе Южно-Сахалинска согласились провести торжественную регистрацию в нерабочий день.

Мужские соревнования фристайлистов в ски-кроссе начнутся на южнокорейской Олимпиаде 21 февраля.

Скелетонистка Ольга Потылицына является первой в российской истории победительницей этапов Кубка мира. Она была пожизненно отстранена от Олимпиад по итогам расследования комиссии Международного олимпийского комитета. Однако позже Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил ее апелляцию и восстановил ее результаты на Играх-2014 в Сочи.