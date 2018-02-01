Российские фристайлисты тренируются на Сахалине перед Олимпиадой

На Сахалин прилетели семь членов российской команды по фристайлу в дисциплине ски-кросс. Здесь Семен Денщиков, Егор Коротков, Сергей Ридзик, Игорь Омелин, Анастасия Чирцова, Виктория Завадовская и Кирилл Гладков проведут финальные тренировки перед выступлением на Олимпиаде в Пхёнчхане.

По словам представителя министерства спорта Сахалинской области, для команды уже подготовлена трасса. Снежные трамплины построили в спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух». На 95% трасса состоит из искусственного снега.

Участок был выбран специалистами Федерации фристайла России, которые посетили Сахалин прошлым летом. Трассу высоко оценил главный тренер сборной Александр Долгов, который считает, что на Сахалине смогли построить клон южнокорейской трассы.

ИА SakhalinMedia отмечает, что общая длина трасс «Горного воздуха» составляет 25 км. Площадь территории для катания — 800 га. Всего же комплекс включает 14 горнолыжных трасс разного уровня сложности и протяженности.

Портал iz.ru 28 января сообщил, что США отправят в Южную Корею рекордное количество атлетов — 242. Расширение произошло за счет отобранных квот российской сборной. В частности, увеличено число спортсменов, представляющих сноуборд и фристайл.