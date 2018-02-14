Центробанк ограничит размер и ставку микрозаймов

Центробанк планирует ужесточить регулирование микрофинансовых организаций и постепенно снизить потолок максимальной выплаты должников. Об этом сообщают «Ведомости» в среду, 14 февраля.

На данный момент потолок выплат — это трехкратный размер займа. Планируется, что уже в 2018 году его снизят до 2,5, в середине 2019 года — до двух, а в 2020 году потолок снизится до 1,5, сообщает «Интерфакс».

Кроме того, краткосрочные займы собираются прописать в законе, что поможет в урегулировании платежей по микрозаймам. Так, с займа в 10 тыс. рублей нельзя будет требовать платеж более 3 тыс. рублей. Подобное регулирование должно облегчить ситуацию должникам, однако противники мер считают, что это может толкнуть граждан к займам у черных кредиторов.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в связи со стабилизацией экономики и курса рубля к бивалютной корзине cпрос на зарубежные туристические поездки в России по сравнению с 2016 годом вырос на 20%.