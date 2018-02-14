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Автономное воздушное такси появится в Дубае

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Фото: Global Look Press/Artur Widak
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Автономное воздушное такси могут запустить в одном из крупнейших городов ОАЭ. Проект нового вида общественного транспорта уже представили властям Дубаи, сообщает ТАСС.

Реализовывать идею воздушного такси, по информации Управления по дорогам и транспорту города, пригласили немецкий концерн Volocopter. Отмечается, что новый транспорт будет отличаться безопасностью и надежностью, сообщает телерадиокомпания «Мир».

Авторы проекта отмечают, что управлять такси будет пилот, за маршрут будет отвечать GPS-навигатор, на земле транспортное средство будет дополнительно контролироваться оператором.

Ранее портал iz.ru сообщал, что российская частная компания Napoleon Aero планирует выпустить уникальный электросамолет с вертикальным взлетом и посадкой для перевозки людей и грузов на неподготовленные площадки.

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