Автономное воздушное такси появится в Дубае

Автономное воздушное такси могут запустить в одном из крупнейших городов ОАЭ. Проект нового вида общественного транспорта уже представили властям Дубаи, сообщает ТАСС.

Реализовывать идею воздушного такси, по информации Управления по дорогам и транспорту города, пригласили немецкий концерн Volocopter. Отмечается, что новый транспорт будет отличаться безопасностью и надежностью, сообщает телерадиокомпания «Мир».

Авторы проекта отмечают, что управлять такси будет пилот, за маршрут будет отвечать GPS-навигатор, на земле транспортное средство будет дополнительно контролироваться оператором.

Ранее портал iz.ru сообщал, что российская частная компания Napoleon Aero планирует выпустить уникальный электросамолет с вертикальным взлетом и посадкой для перевозки людей и грузов на неподготовленные площадки.