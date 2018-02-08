Отправленный в космос автомобиль Tesla включили в каталог спутников

Космическое командование ВВС США добавило автомобиль Tesla, принадлежащий основателю компании Илону Маску, в каталог спутников. Об этом говорится в микроблоге ведомства в социальной сети Twitter.

«Да. Мы добавили Tesla Roadster в каталог спутников», — говорится в сообщении.

Yes. We added a @Tesla Roadster to the satellite catalog. https://t.co/XhSX3qrFDU — AF Space Command (@AFSpace) February 7, 2018

Космический грузовик Falcon Heavy стартовал с мыса Канаверал 6 февраля в 23:45 мск. На его борту находился спортивный электрокар Илона Маска. Ракета вывела автомобиль на орбиту. Запуск новой ракеты-носителя SpaceX обошелся компании $500 млн. При посадке ракеты произошел сбой — первая ступень центрального разгонного блока новейшей сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy не смогла приземлиться в установленном месте. Два других ускорителя успешно приземлились.