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Отправленный в космос автомобиль Tesla включили в каталог спутников

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Фото: REUTERS/Flickr.com/photos/SpaceX
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Космическое командование ВВС США добавило автомобиль Tesla, принадлежащий основателю компании Илону Маску, в каталог спутников. Об этом говорится в микроблоге ведомства в социальной сети Twitter.

«Да. Мы добавили Tesla Roadster в каталог спутников», — говорится в сообщении.

 

 

Космический грузовик Falcon Heavy стартовал с мыса Канаверал 6 февраля в 23:45 мск. На его борту находился спортивный электрокар Илона Маска. Ракета вывела автомобиль на орбиту. Запуск новой ракеты-носителя SpaceX обошелся компании $500 млн. При посадке ракеты произошел сбой — первая ступень центрального разгонного блока новейшей сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy не смогла приземлиться в установленном месте. Два других ускорителя успешно приземлились.

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