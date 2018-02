Отправленный в космос автомобиль Tesla включили в каталог спутников

Космическое командование ВВС США добавило автомобиль Tesla, принадлежащий основателю компании Илону Маску, в каталог спутников. Об этом говорится в микроблоге ведомства в социальной сети Twitter.

«Да. Мы добавили Tesla Roadster в каталог спутников», — говорится в сообщении.

Yes. We added a @Tesla Roadster to the satellite catalog. https://t.co/XhSX3qrFDU