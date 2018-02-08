Автопроизводитель Tesla сообщил о крупнейшем квартальном убытке

Американская компания Tesla по итогам IV квартала 2017 года понесла убытки в размере $675 млн.

О финансовых потерях стало известно в среду, 7 февраля.

Tesla при этом превзошла ожидания аналитиков, которые полагали, что компания отчитается о еще более крупных потерях, сообщает ТАСС.

При этом компания значительно раньше вышла на рубеж производства 5 тыс. электромобилей Model 3 в неделю, чем планировалось.

23 января глава компании Tesla Илон Маск предложил лишить себя зарплаты на 10 лет, вместо этого он будет получать опционы на акции компании.

Об этом он заявил акционерам во вторник, 23 января, желая убедить в серьезности своих намерений по улучшению эффективности.

Для того чтобы Маск получил первую премию, рыночная капитализация компании должна вырасти до $100 млрд. Следующие награды он будет получать по мере роста капитализации Tesla на каждые $50 млрд.