Глава нацразведки США обвинил РФ в стремлении к милитаризации космоса

Директор национальной разведслужбы США Дэниэл Коутс обвинил Россию и Китай в стремлении к милитаризации космоса, несмотря на формальные призывы не размещать там оружие.

Он отметил, что Москва и Пекин публично продвигают международные соглашения о неразмещении оружия в космосе, но эти документы не учитывают многие виды оружия.

Это позволит РФ и Китаю «продолжать свои усилия по созданию потенциала для ведения космической войны при публичном сохранении того, что космос должен быть мирной областью», — приводит «РИА Новости» слова из доклада Коутса.

Как сообщал портал iz.ru, в начале февраля госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Россию в невыполнении своих обязательств по ликвидации химического оружия в Сирии.