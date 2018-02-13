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Глава нацразведки США обвинил РФ в стремлении к милитаризации космоса

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Фото: Global Look Press/CNP/AdMedia/Ron Sachs
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Директор национальной разведслужбы США Дэниэл Коутс обвинил Россию и Китай в стремлении к милитаризации космоса, несмотря на формальные призывы не размещать там оружие.  

Он отметил, что Москва и Пекин публично продвигают международные соглашения о неразмещении оружия в космосе, но эти документы не учитывают многие виды оружия. 

Это позволит РФ и Китаю «продолжать свои усилия по созданию потенциала для ведения космической войны при публичном сохранении того, что космос должен быть мирной областью», — приводит «РИА Новости» слова из доклада Коутса. 

Как сообщал портал iz.ru, в начале февраля госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Россию в невыполнении своих обязательств по ликвидации химического оружия в Сирии.

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