Прямой эфир

Музей моды откроется в Эрмитаже в Санкт-Петербурге

0
Фото: ТАСС/Интерпресс/Петр Ковалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Музей моды планируют открыть в Эрмитаже в Санкт-Петербурге, об этом рассказал директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Организаторы музея не исключают показ некоторых экспонатов на специальных дефиле.

В музее изобразительного и декоративно-прикладного искусства планируют открыть Музей моды. Точная дата открытия пока неизвестна, организаторы хотят подготовить и собрать все необходимые и важные экспонаты для экспозиции музея, сообщает телеканал «78».

В экспонатах Эрмитажа насчитывается порядка 24 тыс. костюмов. В их числе находятся наряды императриц Екатерины II и Марии Федоровны, княжны Анастасии. Экспозицию будущего музея планируют создать из существующих в Эрмитаже нарядов и пополнить его современными костюмами.

Сообщается, что костюмы «нашего» времени можно будет увидеть на специальных подиумных показах. Экспозиция музея будет периодически пополняться новыми нарядами. По словам Михаила Пиотровского, организаторы музея не хотят торопиться с открытием, так как хотят собрать вместе самые важные экспонаты.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в знаменитый кот Эрмитажа Ахилл, будет предсказывать результаты матчей, которые пройдут в Санкт-Петербурге, на чемпионате мира по футболу в 2018 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эрмитаж выпустил стикеры для Telegram
Эрмитаж впервые за 40 лет изменил расположение полотен да Винчи

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017