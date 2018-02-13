Музей моды откроется в Эрмитаже в Санкт-Петербурге

Музей моды планируют открыть в Эрмитаже в Санкт-Петербурге, об этом рассказал директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Организаторы музея не исключают показ некоторых экспонатов на специальных дефиле.

В музее изобразительного и декоративно-прикладного искусства планируют открыть Музей моды. Точная дата открытия пока неизвестна, организаторы хотят подготовить и собрать все необходимые и важные экспонаты для экспозиции музея, сообщает телеканал «78».

В экспонатах Эрмитажа насчитывается порядка 24 тыс. костюмов. В их числе находятся наряды императриц Екатерины II и Марии Федоровны, княжны Анастасии. Экспозицию будущего музея планируют создать из существующих в Эрмитаже нарядов и пополнить его современными костюмами.

Сообщается, что костюмы «нашего» времени можно будет увидеть на специальных подиумных показах. Экспозиция музея будет периодически пополняться новыми нарядами. По словам Михаила Пиотровского, организаторы музея не хотят торопиться с открытием, так как хотят собрать вместе самые важные экспонаты.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в знаменитый кот Эрмитажа Ахилл, будет предсказывать результаты матчей, которые пройдут в Санкт-Петербурге, на чемпионате мира по футболу в 2018 году.