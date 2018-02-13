ДНР опровергла заявление Киева о продвижении украинских военных

Представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) заявил, что утверждение Киева о продвижении украинских силовиков в Донбассе на 10 км не соответствует действительности.

По его словам, «заявления о продвижениях — это демонстрация якобы геройских поступков, которых нет», передает «РИА Новости».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов отметил, что силовики продвинулись в Донбассе на 10 км за линию разграничения.

Ранее разведка самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) сообщала, что вооруженные силы Украины (ВСУ) наращивают военный потенциал в Донбассе.