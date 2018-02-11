Под обстрел попала Донецкая фильтровальная станция

Донецкая фильтровальная станция, находящаяся в 12 км от линии соприкосновения в Донбассе, минувшей ночью попала под обстрел.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании «Вода Донбасса» Отмечается, что в результате обстрела никто не пострадал, сотрудники предприятия спустились в укрытие.

«Было пробито бетонное ограждение и выбит оконный блок в здании фильтров», — сообщила «Вода Донбасса».

Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и другие крупные населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения. Она неоднократно обстреливается украинскими военными, сообщал портал iz.ru.