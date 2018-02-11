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Разведка ЛНР доложила о наращивании ВСУ военного потенциала в Донбассе

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Фото: ТАСС/Красильников Станислав
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) наращивают военный потенциал в Донбассе, сообщили в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР). ВСУ разместили на линии соприкосновения в Донбассе минометы, с их помощью ведутся провокационные обстрелы позиции народной милиции ЛНР, рассказал представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко.

Украинские военные используют «задекларированный неоднократно в Минске режим прекращения огня для наращивания военного потенциала на линии соприкосновения», сказал он, сообщает ТАСС.

«Мы не исключаем, что противник продолжает подготовку к планируемым наступательным действиям для захвата территории ЛНР», — заключил Марочко.

В пятницу глава миссии ОБСЕ призвал защитить мирное население в Донбассе, а в начале февраля вооруженные силы Украины взяли под контроль село Новоалександровка Луганской области. 

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