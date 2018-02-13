Турчинов заявил об улучшении позиций ВСУ в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последний год улучшили свои позиции в Донбассе, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

«Наши подразделения по некоторым направлениям продвинулись на 10 и более километров и улучшили свои позиции», — заявил Турчинов.

По его словам, «приятно говорить, что и 2016-й, и 2017-й годы отличались от прошлых тем, что мы не отдали ни метра своей земли».

В ДНР и ЛНР нет сил, которые могли бы изменить существующую линию разграничения, передает «РИА Новости» слова секретаря СНБО.

Как писал iz.ru, по данным разведки ЛНР, ВСУ наращивают военный потенциал в Донбассе.



