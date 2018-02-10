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Порошенко обсудит с Меркель урегулирование в Донбассе на следующей неделе

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента Украины/Михаил Палинчак
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Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает на следующей неделе провести переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель по вопросу дальнейшего участия Германии в урегулировании кризиса на востоке страны, а также развертывания миротворческой миссии ООН. Об этом сообщил замглавы администрации украинского лидера Константин Елисеев.

«Не исключаю, что уже на следующей неделе состоится также контакт нашего президента с канцлером Германии Ангелой Меркель», — цитирует его украинское издание «Сегодня».

Кроме того, стороны планируют обсудить новые инициативы, заложенные в коалиционном соглашении между блоком Христианско-демократический союз Германии (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС), а также Социал-демократической партией Германии (СДПГ), касающиеся вопроса территориальной целостности Украины.

Ранее руководитель специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Эртурул Апакан призвал защитить гражданское население Донбасса, проживающее рядом с линией соприкосновения.

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