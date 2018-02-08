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Порошенко пообещал вернуть задержанных в Донбассе украинцев на родину

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Фото: Global Look Press/Sergii Kharchenko
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что власти страны сделают всё возможное, чтобы задержанные в Донбассе и России украинцы вернулись на родину.

Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook. Политик напомнил, что «украинский журналист Роман Сущенко уже второй день рождения встречает в российском СИЗО», передает RT.

«Однако мы сделаем всё возможное, чтобы Роман быстрее вернулся на Украину, к своей семье. Так же как и другие украинцы, которые находятся в заложниках на территории России, в оккупированном Крыму и в Донбассе», — заявил он.

Роман Сущенко, называющий себя журналистом, был задержан в октябре 2017 года в Москве, его подозревают в шпионаже, следствие по его делу завершеноМосгорсуд продлил арест украинца до 30 марта.

Крым вернулся в состав России весной 2014 года по итогам референдума. Киев называет возвращение республики в состав РФ «оккупацией».

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