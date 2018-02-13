Прямой эфир

Глава МИД Нидерландов проведет переговоры с Лавровым 14 февраля

0
Фото: Global Look Press/Soeren Stache
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава МИД Нидерландов Халбе Зейлстра посетит Россию с рабочим визитом 14 февраля. Дипломат проведет переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

«Это его первый визит в Россию после назначения на должность министра иностранных дел в октябре 2017 года. Нидерланды — одна из немногих стран ЕС, которая придерживается курса на ограничение двусторонних контактов с Россией по линии членов правительства за исключением встреч министров иностранных дел», — говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве отметили, что отношения между странами омрачены развязанной в голландских СМИ антироссийской кампанией, необъективностью расследования обстоятельств крушения малайзийского Вoeing на востоке Украины, решением трибунала по делу «Арктик Санрайз», а также передачей экспонатов выставки «Крым — золотой остров в Черном море» Украине.

«Вместе с тем важность сохранения каналов диалога по линии глав внешнеполитических ведомств не вызывает сомнений», — подчеркивают в МИДе.

Визит Халбе Зейлстры в Россию пройдет на фоне скандала, в центре которого оказался голландский дипломат. Ранее он признался, что солгал о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Зейлстра на протяжении 12 лет утверждал, что якобы политик говорил о «Великой России, частями которой должны стать Белоруссия, Украина и страны Прибалтики».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Оппозиция раскритиковала главу МИД Нидерландов за ложь о встрече с Путиным
Главу МИД Нидерландов обвинили в неверной интерпретации слов Путина

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017