Глава МИД Нидерландов проведет переговоры с Лавровым 14 февраля

Глава МИД Нидерландов Халбе Зейлстра посетит Россию с рабочим визитом 14 февраля. Дипломат проведет переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

«Это его первый визит в Россию после назначения на должность министра иностранных дел в октябре 2017 года. Нидерланды — одна из немногих стран ЕС, которая придерживается курса на ограничение двусторонних контактов с Россией по линии членов правительства за исключением встреч министров иностранных дел», — говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве отметили, что отношения между странами омрачены развязанной в голландских СМИ антироссийской кампанией, необъективностью расследования обстоятельств крушения малайзийского Вoeing на востоке Украины, решением трибунала по делу «Арктик Санрайз», а также передачей экспонатов выставки «Крым — золотой остров в Черном море» Украине.

«Вместе с тем важность сохранения каналов диалога по линии глав внешнеполитических ведомств не вызывает сомнений», — подчеркивают в МИДе.

Визит Халбе Зейлстры в Россию пройдет на фоне скандала, в центре которого оказался голландский дипломат. Ранее он признался, что солгал о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Зейлстра на протяжении 12 лет утверждал, что якобы политик говорил о «Великой России, частями которой должны стать Белоруссия, Украина и страны Прибалтики».