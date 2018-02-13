Главу МИД Нидерландов обвинили в неверной интерпретации слов Путина

Глава МИД Нидерландов Халбе Зейлстра неверно интерпретировал слова президента РФ Владимира Путина о «Великой России». Об этом говорится в заявлении бывшего исполнительного директора компании Shell Йеруна ван дер Веера, распространенного газетой «Фолкскрант».

Он утверждает, что общался с Зейлстрой о Путине и его словах о «Великой России», однако не говорил ничего, что позволило бы ему интерпретировать его слова в «агрессивном смысле», передает ТАСС.

Как писал портал iz.ru, Халбе Зейлстра признался, что на протяжении 12 лет лгал о встрече президента России Владимира Путина с представителями международного бизнеса.

Дипломат утверждал, что глава государства якобы сказал о «Великой России, частями которой должны стать Белоруссия, Украина и страны Прибалтики».

Накануне Зейлстра признался, что не присутствовал на той встрече, а услышал о ней от одного из сотрудников компании Shell. Дипломат объяснил ложь тем, что не хотел раскрывать имя рассказавшего ему о словах российского президента человека.