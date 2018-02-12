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Глава МИД Нидерландов спустя 12 лет признался во лжи о встрече с Путиным

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Soeren Stache
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Министр иностранных дел Нидерландов Хальбе Зейлстра признался, что в течение 12 лет лгал о своем присутствии на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2006 году.

Зейлстра в прошлом заявлял, что, будучи в 2006 году в качестве сотрудника нефтегазовой компании Shell на встрече российского главы с представителями международного бизнеса, он слышал от Путина слова о «Великой России, частями которой должны стать Белоруссия, Украина и страны Прибалтики». 

Теперь он признался, что не присутствовал на встрече и не мог слышать этого высказывания Путина, но узнал о нем от некоего человека, который на встрече был. Зейлстра отметил, что лгал, потому что не хотел раскрывать свой источник информации. 

Он рассказал, что счел информацию о высказывании Путина «важной геополитической историей» и поэтому рассказал о нем публично, передает Associated Press

Как отмечает агентство, во вторник Зейлстра намерен вылететь в Москву, чтобы встретиться в среду с главой МИД России Сергеем Лавровым. 

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