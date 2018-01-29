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Эксперты заявили об атаках на голландские банки с российских серверов

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Фото: Global Look Press/Lisa Forster
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Голландские банки ABN Amro, ING и Rabobank в течение выходных и в понедельник подверглись хакерским атакам, осуществлявшимся с российских серверов.

Об этом заявили эксперты работающей в сфере компьютерной безопасности международной компании ESET.

Они подчеркнули, что это не указывает на то, что организаторы атаки находятся в России.

По словам специалистов, злоумышленники использовали так называемый ботнет — сеть зараженных компьютеров, — чтобы перегрузить серверы сайтов банков. 

Как передает газета Telegraaf, эксперты ESET заявили, что мотивы хакерских атак на голландские банки остаются неизвестными, а их организаторами могут быть как дилетанты-любители, так и профессиональные хакеры.

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