Эксперты заявили об атаках на голландские банки с российских серверов

Голландские банки ABN Amro, ING и Rabobank в течение выходных и в понедельник подверглись хакерским атакам, осуществлявшимся с российских серверов.

Об этом заявили эксперты работающей в сфере компьютерной безопасности международной компании ESET.

Они подчеркнули, что это не указывает на то, что организаторы атаки находятся в России.

По словам специалистов, злоумышленники использовали так называемый ботнет — сеть зараженных компьютеров, — чтобы перегрузить серверы сайтов банков.

Как передает газета Telegraaf, эксперты ESET заявили, что мотивы хакерских атак на голландские банки остаются неизвестными, а их организаторами могут быть как дилетанты-любители, так и профессиональные хакеры.