Эксперты заявили об атаках на голландские банки с российских серверов
Голландские банки ABN Amro, ING и Rabobank в течение выходных и в понедельник подверглись хакерским атакам, осуществлявшимся с российских серверов.
Об этом заявили эксперты работающей в сфере компьютерной безопасности международной компании ESET.
Они подчеркнули, что это не указывает на то, что организаторы атаки находятся в России.
По словам специалистов, злоумышленники использовали так называемый ботнет — сеть зараженных компьютеров, — чтобы перегрузить серверы сайтов банков.
Как передает газета Telegraaf, эксперты ESET заявили, что мотивы хакерских атак на голландские банки остаются неизвестными, а их организаторами могут быть как дилетанты-любители, так и профессиональные хакеры.