Песков сообщил, что Путин продолжает работать, несмотря на простуду

Президент России Владимир Путин простужен, но на его рабочем графике это не отразится. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Простудился, но продолжает работать», — заявил Песков.

Журналисты обратились к пресс-секретарю президента с вопросом о здоровье Путина после того, как последний во время встречи с финалистами конкурса «Лидеры России» извинился за то, что говорил негромко из-за севшего голоса.

Как сообщал портал iz.ru, Путин на встрече с финалистами конкурса заявил, что многим из них могут поступить предложения о работе из госструктур.

Финалистами конкурса управленцев «Лидеры России» стали 300 человек, а победителями — 103 человека. Все участники финального этапа получат индивидуальные гранты на сумму 1 млн рублей, которые они смогут потратить на образование.

Организаторами конкурса выступили администрация президента РФ и Высшая школа государственного управления РАНХиГС. Изначально заявки на участие в соревновании подали 200 тыс. человек.