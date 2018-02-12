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Песков сообщил, что Путин продолжает работать, несмотря на простуду

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин простужен, но на его рабочем графике это не отразится. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Простудился, но продолжает работать», — заявил Песков. 

Журналисты обратились к пресс-секретарю президента с вопросом о здоровье Путина после того, как последний во время встречи с финалистами конкурса «Лидеры России» извинился за то, что говорил негромко из-за севшего голоса. 

Как сообщал портал iz.ru, Путин на встрече с финалистами конкурса заявил, что многим из них могут поступить предложения о работе из госструктур. 

Финалистами конкурса управленцев «Лидеры России» стали 300 человек, а победителями — 103 человека. Все участники финального этапа получат индивидуальные гранты на сумму 1 млн рублей, которые они смогут потратить на образование.

Организаторами конкурса выступили администрация президента РФ и Высшая школа государственного управления РАНХиГС. Изначально заявки на участие в соревновании подали 200 тыс. человек. 

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