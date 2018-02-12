Оппозиция раскритиковала главу МИД Нидерландов за ложь о встрече с Путиным

Представители нидерландской оппозиции выступили с критикой главы МИД страны Халбе Зейлстры, признавшегося во лжи о присутствии на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в 2006 году.

Партия труда и Партия свободы в связи со случившимся потребовали проведения дебатов в национальном парламенте. При этом провести дебаты они требуют в срочном порядке — до того, как Зейлстра вылетит во вторник в Москву для встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Как отметила депутат Партии труда Лилианне Плумен, «всё мировое сообщество теперь говорит» о действиях Зейлстры, что вредит репутации Нидерландов.

Лидер Партии свободы Герт Вилдерс отметил, что голландский министр «сам занимается дезинформацией, в то время как Нидерланды обвиняют Россию в распространении фейковых новостей».

Как сообщал портал iz.ru, Зейлстра ранее признался, что не присутствовал на встрече с Путиным в 2006 году и не слышал лично приписываемого главой МИД Нидерландов президенту РФ высказывания о «Великой России, частями которой должны стать Белоруссия, Украина и страны Прибалтики».

Он заявил, что услышал об этих словах Путина от некоего человека, который был на встрече главы РФ с представителями международного бизнеса, и решил публично рассказать об этом от своего имени, чтобы не раскрывать свой источник информации.