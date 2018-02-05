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Нидерланды отозвали посла из Анкары

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Фото: Global Look Press/ Friso Gentsch
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Власти Нидерландов приняли решение о формальном отзыве посла в Турции. Министерство иностранных дел Нидерландов уже уведомило о своем решении Анкару.

Отзыв носит формальный характер, так как власти Турции запретили дипломату въезд в страну около года назад. В качестве ответной меры Нидерланды не стали назначать нового посла в Турции.

Все переговоры, которые велись между странами по этому вопросу, приостановлены, пишет «Газета.ру».

11 марта минувшего года голландские власти не пустили в страну самолет с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Он планировал посетить митинг в Роттердаме, чтобы призвать нидерландцев с двойным гражданством поддержать внесение поправок в турецкую конституцию. 

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