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Фабрика в Тамбовской области задолжала работникам 5,5 млн рублей

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Суд в Тамбовской области признал виновным руководителя ОАО «Моршанская табачная фабрика» в невыплате зарплаты в течение более двух месяцев. На момент возбуждения уголовного дела генеральным директором предприятия был Андрей Метальников.

Подсудимый с июля по сентябрь 2017 года не выплачивал зарплату более чем 150 сотрудникам. Общая сумма задолженности составляет почти 5,5 млн рублей. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Во время следствия все потерпевшие получили свои деньги. Поэтому суд назначил гендиректору предприятия штраф в размере 100 тыс. рублей. 

К концу 2017 года долги федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП) по зарплате совокупно составляли 350 млн рублей. Правительство РФ распорядилось до 1 марта погасить задолженности.

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