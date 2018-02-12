Два человека погибли при жесткой посадке вертолета под Томском

Вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку в Томской области. По предварительным данным, погибли два человека, еще четверо пострадали.

Инцидент произошел в понедельник, 12 февраля. Вертолет выполнял санитарный рейс по маршруту метеостанция Прохоркино Александровского района — н.п. Александровское Александровского района.

Воздушное судно, на борту которого находились шесть человек, совершил жесткую посадку в 42 км к юго-востоку от пункта назначения.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и крупного ущерба»).