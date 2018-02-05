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Два человека погибли при крушении вертолета в Японии

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Фото: REUTERS/Kyodo
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Военный вертолет Минобороны Японии потерпел крушение над жилыми домами на западе страны. Об этом сообщает NHK World.

Трагедия произошла в понедельник, 5 февраля в жилом районе в префектуре Сага. В результате крушения вертолета Сил самообороны Японии погибли два человека, находящиеся на борту, сообщил министр обороны страны Ицунори Онодэра.

Boeing AH-64 Apach вылетел с военной базы на испытательный полет после прохождения техобслуживания, сообщает телеканал «Звезда». Он упал рядом с домом, в котором проживает семья из четырех человек. По данным местных властей, никто из них не пострадал. После падения воздушное судно загорелось.

Ранее сообщалось, что при крушении вертолета Минобороны Японии погиб один человек

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