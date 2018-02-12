Автомобильное движение в Челябинске парализовано из-за снега

Челябинск этим утром стоял в пробках из-за выпавшего накануне снега. Заторы оценивались сервисом «Яндекс.Пробки» в 7 баллов. Скорость движения автомобилей сегодня была снижена в три раза по сравнению с обычным днем.

На движение также повлияла работа снегоуборочной техники. Некоторые жители города рассказывали, что из-за уборки снега машины в центре города стояли в пробках по полчаса. Лишь к полудню ситуация вошла в норму, отмечает ИА «Урал-пресс-информ».

Уборку снега в городе взял на личный контроль мэр Евгений Тефтелев. По результатам проверки сегодня он сделал вывод, что коммунальные службы с поставленными задачами справляются. Градоначальник утверждает, что метеорологическая ситуация постоянно мониторится. На этой неделе в городе возможен еще один обильный снегопад, сейчас к нему готовят всю имеющуюся технику.

Впрочем, вопрос расчистки тротуаров по-прежнему не решен. Проблема возникла еще в декабре. Однако, как отмечает агентство, по-прежнему тротуары, пешеходные зоны и придомовые территории убираются медленно.

Снегопад накануне накрыл и Москву. Сообщалось, что к сегодняшнему утру в городе может выпасть до 6 см снега. Местных жителей просят пересесть с личного на общественный транспорт.