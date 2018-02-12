СК допросил семьи моряков с пропавшего судна «Восток»

Следователи допросили родственников членов экипажа «Восток» в рамках уголовного дела по факту исчезновения судна в Японском море. Об этом сообщает Дальневосточное СУ на транспорте СК РФ.

«В ходе следствия установлены все родственники членов экипажа, в том числе допрошены родственники, проживающие за пределами Российской Федерации. Проводится и назначен ряд экспертиз», — говорится в сообщении.

Напомним, «Восток» перестал выходить на связь 25 января после срабатывания аварийного радиобуя. На борту находилось 20 человек. Известно, что судно попало в сильный шторм с порывистым ветром до 24 м/с. В ходе поисков были обнаружены два спасательных жилета, спасательные круги и два плота. Местонахождение судна и людей не установлено. 30 января членов экипажа судна «Восток» признали пропавшими без вести.

«Следствием рассматриваются три версии случившегося: нарушение правил судовождения водного транспорта, техническая неисправность судна и погодные условия. Допрошен ряд свидетелей, у судовладельца и в портах изъята документация на судно», — добавляется в сообщении.

Как писал портал iz.ru, причиной исчезновения рыболовецкого судна «Восток» могло стать обледенение.