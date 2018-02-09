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Компенсации правительства Сахалина получат 16 семей моряков «Востока»

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Фото: IZ.RU
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Компенсации от правительства Сахалина получат 16 семей членов экипажа судна «Восток», пропавшего 25 января в Японском море.

Информацию об этом распространил министр социальной защиты Сахалинской области Елена Касьянова.

«Предполагается, что средства начнут поступать на счет сахалинцев уже с понедельника, 19 февраля», — цитирует ее ТАСС.

Компенсацию получат семьи моряков, проживающие на Сахалине.

5 февраля губернатор области Олег Кожемяко решил выделить каждой семье поддержку в сумме 1 млн рублей.

1 февраля портал iz.ru рассказал, что причиной исчезновения рыболовецкого судна «Восток», на борту которого находились 20 моряков, могло стать обледенение.

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