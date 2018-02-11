Хлопонин назвал гибкий график школьных каникул подспорьем в развитии горнолыжного спорта

Гибкий график школьных каникул может стать подспорьем в развитии горнолыжного спорта.

Такое мнение высказал вице-премьер РФ Александр Хлопонин.

«Мы подумываем над тем, чтобы сделать эксперимент. Если к нам приезжают детишки из спортивных школ, которые ориентированы на горные лыжи, из близлежащих регионов Южного федерального округа, то можно предложить сдвинуть каникулы», — цитирует его ТАСС.

18 января портал iz.ru писал о том, что родители школьников в Москве смогут определить дни каникул для своих детей путем школьных референдумов. Школьный референдум проводится по инициативе самой школы, администрации школы, касается организации работы школы. Для удобства жителей референдум может проводиться в день голосования на выборах в органы государственной власти или местного самоуправления.