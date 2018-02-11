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Дипломаты РФ встретятся с избитой в тюрьме в США россиянкой

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Фото: Global Look Press/Matthias Graben/imagebroker.com
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Дипломаты Генерального консульства РФ в Нью-Йорке посетят россиянку Викторию Насырову, которая рассказала, что ее избили в городской тюрьме.

Информацию об этом разместили в микроблоге дипмиссии в воскресенье, 11 февраля.

«Дипломаты Генерального консульства России в Нью-Йорке в ближайшее время встретятся с ней. Будут приняты меры по обеспечению ее законных прав», — цитирует сообщение ТАСС.

Россиянка, подозреваемая в убийстве и кражах, рассказала, что ее избили другие женщины-заключенные, из-за чего она оказалась в тюремной больнице и практически лишилась зрения.

Она добавила, что охрана всё видела, но ничего не предприняла.

26 января портал iz.ru рассказал, что россиянин Виктор Бут, приговоренный к 25 годам лишения свободы в США, встретится с матерью, женой и дочерью этим летом — впервые за последние шесть лет.

По словам жены россиянина, отправиться в Штаты раньше им мешали финансовые трудности, связанные с постоянными расходами из-за судебного процесса, и проблемы со здоровьем 80-летней матери Бута.

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