Премьер Испании выразил соболезнования семьям жертв авиакатастрофы Ан-148

Премьер-министр Испании Мариано Рахой передал слова сочувствия семьям и близким погибших при крушении пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Московской области. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

«Мои соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе в России. Испания выражает солидарность с их семьями и российским народом в этой ужасной трагедии», — заявил председатель правительства королевства.

Mis condolencias por las víctimas del avión siniestrado en Rusia. España se solidariza con sus familias y con el pueblo ruso en esta terrible tragedia. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) February 11, 2018

Пассажирский лайнер Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск, потерпел крушение через четыре минуты после вылета из аэропорта Домодедово. На борту судна находился 71 человек, в том числе трое детей. Все они погибли.

Большинство пассажиров рейса являются жителями Оренбургской области. 12 февраля объявлено в регионе днем траура.