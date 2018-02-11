Премьер Испании выразил соболезнования семьям жертв авиакатастрофы Ан-148
Премьер-министр Испании Мариано Рахой передал слова сочувствия семьям и близким погибших при крушении пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Московской области. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.
«Мои соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе в России. Испания выражает солидарность с их семьями и российским народом в этой ужасной трагедии», — заявил председатель правительства королевства.
Пассажирский лайнер Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск, потерпел крушение через четыре минуты после вылета из аэропорта Домодедово. На борту судна находился 71 человек, в том числе трое детей. Все они погибли.
Большинство пассажиров рейса являются жителями Оренбургской области. 12 февраля объявлено в регионе днем траура.