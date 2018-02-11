Виктория Бекхэм опровергла слухи о воссоединении Spice Girls

Экс-участница британской поп-группы Spice Girls Виктория Бекхэм опровергла информацию о воссоединении коллектива, а также о планах герлз-бэнда отправиться в мировое турне. Об этом сообщает Vogue.

«Я не собираюсь в тур. Девочки не собираются в тур», — заявила она.

На данный момент Виктория Бекхэм готовится к показу коллекции осень/зима–18, который пройдет в Нью-Йорке в воскресенье, 11 февраля.

«Мы просто перебирали идеи. Устроили мозговой штурм. Но вот то, чем занимаюсь я», — добавила она, имея ввиду подготовку к показу.

Напомним, ранее в четверг стало известно, что поп-группа планирует воссоединиться и отправиться на гастроли в Великобританию и США летом 2018 года.

Бекхэм и ранее выступала против идеи возродить группу. Сообщалось, что она согласилась выйти на сцену только при условии, что ей не придется петь.

В последний раз группа в полном составе (Джери Холлиуэлл, Мелани Чисхолм, Эмма Бантон, Мелани Браун, Виктория Бекхэм) выступала на церемонии закрытия лондонской Олимпиады-2012.